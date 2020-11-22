نائب: موازنة 2021 تخلو من التعيينات والحكومة قد تلجأ لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين

وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأحد، موازنة 2021 بـ"التقشفية"، وأكد خلوها من التعيينات والمشاريع، فيما توقع لجوء الحكومة إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن كوجر قوله، إن "موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".

وتوقع كوجر اللجوء إلى "تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".