الأخبار

نائب: موازنة 2021 تخلو من التعيينات والحكومة قد تلجأ لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين


وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الأحد، موازنة 2021 بـ"التقشفية"، وأكد خلوها من التعيينات والمشاريع، فيما توقع لجوء الحكومة إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن كوجر قوله، إن "موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".

وتوقع كوجر اللجوء إلى "تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب: موازنة 2021 تخلو من التعيينات والحكومة قد تلجأ لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين
بالصور .... الجيوش الالكترونية التي تطبل لمصطفى الكاظمي ليل نهار
الاتحاد الكردستاني يجمد عضوية القيادي المخضرم ملا بختيار وينذر رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم
اتفاقية النفط مع تركيا تجدد الخلافات داخل عائلة بارزاني
الداخلية تعتقل عصابة "اعتدت" على القوات الأمنية و"افتعلت صدامات" داخل ساحات اعتصام النجف
استهداف خطوط الكهرباء الناقلة بهجمات متتالية وسقوط احد الابراج بنينوى
القانونية النيابية تدعو إلى سن قوانين أكثر فاعلية وتعزز اللامركزية
اربعة ضحايا بين قتيل وجريح بـ"نزاع عشائري" جنوب شرق بغداد
انخفاض ملحوظ بحالات الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي لليوم السبت
بالصور ... غرق شوارع في مدينة الصدر ومنطقة المنصور في بغداد بسبب الامطار الغزيرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك