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الاتحاد الكردستاني يجمد عضوية القيادي المخضرم ملا بختيار وينذر رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم


قرر الاتحاد الوطني الكردستاني، تجميد عضوية القيادي في الحزب ملا بختيار، وتوجيه انذار الى رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم.

وقال مصدر مطلع إن "قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني عقدت اجتماعا لبحث الاوضاع في الاقليم، مشيرا الى ان "الاجتماع تمخض عنه عدد من القرارات بينها تجميد عضوية ملا بختيار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "قيادات الاتحادي وجهت انذار لكل من رئيس البرلمان وقوباد طالباني لمخالفتهما قرارات القيادة".

يذكر ان الاتحاد الوطني الكردستاني غير راض تماما عما يجري في الاقليم من خلال تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسلطة وتعنته بتسليم نفط الاقليم الى حكومة المركز ويحاول الحزب الديمقراطي استمالة عدد من قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني الى جانبه مثل القياديين المخضرمين ملا بختيار وكوسرت رسول علي وقوباد طالباني من اجل الانفراد بالقرارات ومنع الاتحاد الوطني الكردستاني بالمشاركة في هذه القرارات . 

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني شكى مرارا من انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني بالقرارات في اقليم كردستان وسيطرته على جميع الموارد في الاقليم 

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الاتحاد الكردستاني يجمد عضوية القيادي المخضرم ملا بختيار وينذر رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء في الاقليم
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