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اتفاقية النفط مع تركيا تجدد الخلافات داخل عائلة بارزاني


كشف مصدر سياسي مطلع، السبت،  أن الجدل الكردي حول الاتفاقية بين الإقليم وتركيا بشأن بيع النفط لمدة 50 عاما إلى أنقرة جددت الخلافات داخل عائلة البارزاني.

وقال المصدر ل- /لمعلومة/  إن “رئيس الحكومة الكردية مسرور بارزاني امتعض بشكل كبير من تصرفات صهره وابن عمه رئيس الإقليم الحالي نيجيرفان بارزاني ويحمله تبعات التوقيع على الاتفاق مع تركيا وبيعها نفط كردستان لمدة 50 عاما بسعر رمزي ابان شغله رئاسة حكومة الإقليم”.

وأضاف أن”رئيس الحكومة طلب بإحضار وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، والذي يلقب بالصندوق الأسود لمعرفته بتفاصيل وأسرار الملف النفطي داخل الإقليم وفحوى الاتفاق مع تركيا”.

وأشار إلى أنه”بسبب اشتداد الخلافات وعدم قدرة الإقليم على تسليم النفط لبغداد لآنه ملزم باتفاق قانوني، فأن بارزاني أجرى زيارة أوربية لم يحدد مكانها، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهمية للخروج من الوضع المالي والأزمة”

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اتفاقية النفط مع تركيا تجدد الخلافات داخل عائلة بارزاني
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