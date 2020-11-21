الداخلية تعتقل عصابة "اعتدت" على القوات الأمنية و"افتعلت صدامات" داخل ساحات اعتصام النجف

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة "اعتدت" على القوات الأمنية و"افتعلت صدامات" داخل ساحات اعتصام النجف.

وقالت الوزارة في بيان انه "تنفيذا للتوجيهات والمتابعة المستمرة لوزير الداخلية عثمان الغانمي، تمكنت قوات الشرطة في قيادة شرطة النجف الاشرف وبعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من تسعة أشهر من القاء القبض على عصابة إجرامية استهدفت الأجهزة الأمنية واطلقت النار على المتظاهرين في أحداث التظاهرات التي شهدتها المحافظة في شباط الماضي".

واضافت ان "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين من العصابة اعترفوا بقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين وأدت في حينها إلى سقوط شهداء وجرحى".

وتابعت ان "الملقى القبض عليهم اعترفوا باستخدامهم المولوتوف والهجوم على منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات العامة ومكتبة دار الحكمة ومحاولات إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين بافتعال صدامات مع هذه القوات لاشاعة الفوضى".

واكدت ان "إجراءات البحث والتحري مازالت قائمة عن آخرين من أفراد هذه العصابة بغية تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".