الصحة تعلن حالة الطوارئ تحسباً للسيول المحتملة

أعلن وزير الصحة والبيئة، السبت، استعداد وزارته لمواجهة تداعيات الأمطار في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الصحة حسن التميمي وجه باستنفار الجهود وزيارة المؤسسات الصحية وتبليغ مدراء المستشفيات ومعاونيهم والملاكات الهندسية للتواجد ولاسيما في المحافظات التي تشهد الأمطار”.

وأكد الوزير، وفق البيان، على “توفير خزين من الأدوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الإسعاف تحسباً لأي طارئ”