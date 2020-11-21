المشهداني: الاحتلال الاميركي يحاول البقاء لحين اعلان “دولة إسرائيل الكبرى”

اتهم رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني، الولايات المتحدة الاميركية بالاستمرار في تدمير العراق وتخريبه ضمن خطة دينية صهيونية مدروسة لاقامة “دولة إسرائيل الكبرى”، مبينا ان امريكا تسعى لمسح العراق من الخارطة والتاريخ.

وقال المشهداني في حوار إن “احتلال العراق وبتصريحات من الرئيس الاميركي الاسبق جاء بامر ديني من اسرائيل”.

واضاف ان “الاعتقاد الديني الصهيوني ينص على وجوب تخريب العراق ومسحه من الخارطة وتدمير مدينتي بابل واشور من اجل اعلان هيكل سليمان والدولة الإسرائيلية الكبرى من الفرات الى النيل وهو هدف اميركي ديني”.

واشار الى ان “التخريب والاستهداف للبنى التحتية وبث القيم الاميركي في المجتمع هو مودلج ويهدف الى تخريب المجتمع وتقسيمه”، مبينا أن “امريكا تسعى لبقاء عسكري واحتلال طويل الامد بمساعدة عملاء قلة من العراق”.