كردستان تستعد لتظاهرات وإضراب عام عن الدوام

أعلن عدد من الناشطين في إقليم كردستان، السبت، استعدادهم لبدء التظاهرات والإضراب العام عن الدوام في عموم مدن الإقليم خلال الأيام المقبلة.

وقال الناشط آسو محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بسبب تأخر رواتب الموظفين في الإقليم لأكثر من شهرين، وعدم وجود موعد رسمي من قبل الحكومة لتوزيع الرواتب، فأنه سنقوم بتظاهرات تنطلق في الأيام المقبلة”.

وأضاف محمد أن “التظاهرات تأتي من أجل معرفة الأموال والعائدات المالية التي تدخل يوميا إلى الإقليم، نتيجة بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها، ولماذا تتحجج الحكومة بعدم وجود السيولة”،

مشيرا الى “وجود أستياء شعبي من الفساد الحزبي الموجود في الإقليم والرفاهية التي تعيش بها العوائل الحاكمة على حساب الحرمان الذي يعيشيه غالبية الشعب الكردي”.

واوضح أن “التظاهرات سيصحبها إضراب عام عن الدوام في جميع المؤسسات الرسمية، لآن الموظف لايستطيع الاستمرار بإداء عمله وهو لايستلم راتبه ولايعرف مصيره”