نائب عن الفتح: اعلان الامريكان الانسحاب من العراق “خدعة ” وذر الرماد في العيون

وصف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق بأنها “خدعة” وذر الرماد في العيون لكون الانسحاب جزئي وليس كلي , فضلا عن عدم التنويه بجدولة انسحاب قواتهم كليا وفق توقيتات زمنية .

وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اعلان الجانب الأمريكي بانسحاب قواته من العراق عملية للتمويه حيث انه اعلن عن انسحاب جزء من تلك القوات بواقع 500 جندي في حين ابقى على 2500 اخرين ” , واصفا ” قرار الانسحاب بانه خدعة وذر الرماد في العيون ” .

وأضاف، أنه “اذا كانت نيات حقيقية للامريكان باجلاء قواتها من العراق عليها ان تعلن جدولا بتوقيتات زمنية محددة وباتفاق مع الحكومة العراقية وإعلان الجدولة رسميا وعلى الاعلام ” .

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستفور ملير أكد في تصريح سابق، الرئيس دونالد ترامب قرر انسحاب القوات الامريكية من العراق بواقع 500 جندي وبقاء 2500 .