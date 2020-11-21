الاعلام الرقمي: استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد امن الثكنات العسكرية

شدد مركز الاعلام الرقمي DMC، على ضروة عدم السماح لاي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك_توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.

وقال المركز في بيان ان "الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح".

واكد المركز انه "من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية".

الجدير بالذكر ان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.