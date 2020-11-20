محلل سياسي : : السفارة الأميركية تثير ذعر أهالي العاصمة وسط صمت حكومي

بين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان صافرات السفارة الأميركية وسط بغداد يثير ذعر الأهالي وخاصة المناطق القريبة، لافتا الى ان هناك صمت حكومي وتجاهل لهذا الموضوع وهو ما يثير الريبة والشك بوجود سلطة لواشنطن على بغداد.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “السفارة الأميركية تشغل صفارات الإنذار بين الحين والأخر وسط العاصمة بغداد والمناطق السكنية، حيث تثير الذعر في المناطق القريبة منها”.

وأضاف ان “نيران منظومة الدفاع الجوي الأميركية (سيرام)، قد تسقط على مناطق العاصمة وتلحق ضررا بالمواطنين والمساكن، عند اطلاقها، خاصة ان أي اطلاقة مصيرها اما الانفجار او السقوط”.

وبين ان “مايثير الريبة هو صمت الحكومة وكأن الموضوع خارج حدود العراق، اذ ينبغي اتخاذ موقف إزاء وجود هذه السفارة في قلب العاصمة وقيامها باعمال مشبوهة واتخاذها مركزا عسكريا بدلا من ان يكون مقرا دبلوماسيا وهو مايثير الشكوك حول وجود سلطة من واشنطن على بغداد