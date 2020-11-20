صالح المطلك : الحلبوسي أصابه الطغيان والنجيفي قد يحترق بـ”طموحه الزائد”

هاجم رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مشيرا إلى أنه أصابه الغرور والطغيان، فيما اعتبر ان “الطموح الزائد” لرئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي قد يحرقه.

وقال المطلك في حوار إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصابه الطغيان والغرور وعمل على ابعاد بعض الشخصيات”، مشيرا إلى أن “هناك مشروعا لاقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الحلبوسي”.

وأضاف المطلك، أن “الجبهة العراقية تشكلت بالأساس من اجل اقالة الحلبوسي من منصبه”، لافتا إلى أن “أسامة النجفي لديه طموح زائد وقد يحرقه ذلك وهذا ما حذرت منه”