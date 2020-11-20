نائب عنهم: الشبك والأقليات لديهم تخوف من احداث التغييرات الأمنية في مناطقهم

اكد النائب عن المكون الشبكي قصي عباس، ان الشبك والأقليات في سهل نينوى لديهم تخوف من اقدام الحكومة على اتخاذ قرار من شأنه تغيير الخارطة الأمنية في مناطقهم، محذرا في الوقت ذاته من عودة الإرهاب الى المناطق المحررة.

وقال عباس في حديث صحفي ان “الحكومات المتعاقبة منذ تحرير المحافظات من يد داعش الإرهابي لم تستطع تعزيز الامن والاستقرار في مناطق سهل نينوى، كما انها لم تتمكن من إعادة النازحين اليها”.

وأضاف ان “أهالي سهل نينوى لديهم تخوف من عودة الإرهاب الى مناطقهم في حال تغيير الخارطة الأمنية واستبدال القوات الماسكة للأرض”.

وبين ان “الشبك والتركمان والايزيدية والمسيحيين والكاكائية، متخوفون من منح مناطقهم وجعلها تحت سلطة الإقليم، في حين ان سهل نينوى تابع الى محافظة نينوى ولم تدخل ضمن المادة 140”.