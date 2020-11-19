الموارد المائية: اي استثمار للمياه الجوفية ببادية السماوة له عواقب وخيمة على العراق

حذرت وزارة الموارد المائية من اللجوء الى استغلال المياه الجوفية في بادية السماوة عن طريق توقيع عقود استثمار فيها باستغلال المياه الجوفية، مبينة ان الامر سيؤدي الى تخسفات في التربة وعواقب وخيمة.

وقال مدير المركز الوطني للموارد المائية في الوزارة عون ذياب عبدالله ان “وزارة الموارد لن تقف عائقا بوجه اي استثمار لكنها ستكون المشرف على اي عقد استثماري يحال فيه استغلال للمياه الجوفية”.

واضاف ان “المياه الجوفية هي خزين مائي ثابت لا يمكن اللجوء اليه للاستثمار وانما مخزون عند الحاجة “، مشيرا الى ان “اي توجه للاستثمار في بادية السماوة بالاعتماد على المياه الجوفية ستكون له عواقب وخيمة على العراق وتتسبب بتخسفات كبيرة في الارض”.

واوضح ان “وزارة الموارد سجلت ملاحظاتها على الامر وسلمتها بمحضر الى مجلس الوزراء”.

وكانت الحكومة اعلنت، في وقت سابق، عزمها توقيع اتفاقيات مع السعودية للاستثمار الزراعي ببادية السماوة بالاعتماد على المياه الجوفية