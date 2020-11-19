الشيخ قيس الخزعلي: الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية

اكد امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، ان الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية، لافتا الى ان الدستور لا يجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان.

وقال الخزعلي في تصريح متلفز ان “الغرض من حمل السلاح لفصائل المقاومة هو لهدف وسبب معين وفي حال زوال الهدف يزول السلاح”.

واضاف ان “الدستور لايجيز إقامة أي قواعد عسكرية إلا بموافقة البرلمان، كما وجود مقاتلين وفي قاعدة مع أسلحة يعتبر وجود أجنبي يرفضه الدستور والبرلمان”.

وبين ان “الجرائم التي نفذتها القوات الأمريكية من المفترض أن تطبق عليها القوانين العراقية”.

وذكر ان “التهديدات التي صدرت من الجانب الأمريكي بشأن نقل السفارة لم تكن دقيقة وإنما كانت حرب نفسية هدفها الضغط”.