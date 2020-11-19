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السليمانية تخالف أربيل وتقرر تسليم وارداتها الى بغداد


أعلن عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الخميس، وجود حملة تواقيع في محافظة السليمانية لربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال أنور في تصريح صحفي إن “هذه الحملة جاءت بعد فشل حكومة الإقليم بتأمين رواتب الموظفين، وانعدام الثقة بسبب الفساد الكبير لدى السلطة الحاكمة التي لاتريد تسليم النفط والموارد الأخرى”.

وأضاف أن “المواطنين والموظفين باشروا بحملة تواقيع لغرض توجيه طلب إلى الحكومة الاتحادية لربط رواتب محافظة السليمانية ببغداد مباشرة، مع تسليم عائدات المنافذ والنفط الخاصة بالمحافظة ووضعها في حسابات الحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “المواطنين في الإقليم لديهم نقمة كبيرة على السلطة الحاكمة التي نهبت ثروات الإقليم، وماتزال تزايد على الشعب بالقومية والشعارات الخادعة”.

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