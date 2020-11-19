خبير أمني ..جهات موظَّفة من قبل السفارة الامريكية قصفت المنطقة الخضراء

اتهم الخبير الأمني صباح العكيلي , الأربعاء , جهات موظفة من قبل السفارة الامريكية بقصف المنطقة الخضراء, مشيرا الى ان تلك المجاميع المدعومة أميركياً تحاول التخفيف من الخسارة التي تعرض لها ترامب في الانتخابات الامريكية.

وقال العكيلي في تصريح , ان “اعلان فصائل المقاومة الإسلامية وخاصة كتائب حزب الله براءتها من عملية قصف المنطقة الخضراء مساء امس يؤكد لنا بأن مجاميع موظفه خارجيا وتحديدا من قبل السفارة الامريكية قامت بهذا العمل الغوغائي”.

وأضاف العكيلي، ان “فصائل المقاومة الإسلامية مازالت ملتزمة بالهدنة”، لافتا إلى أن “هذا الفعل اما يعبر عن الجهل والغباء حد الثمالة او العمالة لترامب وفريقه كما وصفته كتائب حزب الله”.

وكانت كتائب حزب الله أكدت، أن قصف السفارة الأميركية في بغداد لا يخلو من امرين “اما الجهل والغباء حد الثمالة او العمالة لترامب وفريقه”، معتبرة عملية القصف تغطية على خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية