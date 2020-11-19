الفتح : حكومة الكاظمي فقدت شرعيتها بسكوتها عن انتهاك السيادة

اكد تحالف الفتح ، الخميس، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقدت شرعيتها عبر سكوتها وصمتها لانتهاك السيادة العراقية من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وقال عضو التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي، ان “الانتهاكات الامريكية للسيادة العراقية واجواء العراق لا تزال مستمرة بسبب الموقف الحكومي الضعيف”،

لافتا الى ان “حكومة الكاظمي فقدت شرعيتها من خلال صمتها وسكوتها على الانتهاكات الامريكية المتكررة للسيادة العراقية”.

واضاف ان “الحكومة لم تتخذ اي اجراء رادع للاستفزاز الامريكي المستمرة للسيادة العراقية”، مبينا ان “مجلس النواب عليه ان يقف بوجه الحكومة في هذا الملف للحفاظ على سيادة البلاد”.

واكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، امس الاربعاء، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من البلاد لن يمثلا طائفة واحدة فقط.

وكان النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي قد اكد، امس الاربعاء، ان وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على اسئلة مجلس النواب منذ اسبوعين المتعلقة بخروج القوات الامريكية من البلاد.