الفتح يتهم اميركا باطلاق الصواريخ التي استهدفت الخضراء مؤخرا

اتهم تحالف الفتح، الخميس، الولايات المتحدة الاميركية بالوقوف وراء اطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء مساء الثلاثاء لاتهام فاصل المقاومة بها، داعيا الحكومة الى الكشف عن الملقى القبض عليهم لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي في حديث صحفي ان “الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء مساء الثلاثاء وراح ضحيتها مدنيين لا علاقة لفصائل المقاومة بها”.

واضاف ان “الصواريخ تقف خلفها اميركا لايهام الرأي العام بوقوف فصائل المقاومة خلفها لغرض احداث فتنة “، داعيا الحكومة الى “التحرك وعدم السبات ومعرفة ماتحوكه السفارة الاميركية في بغداد من مخططات”.

وطالب الموسوي الحكومة بـ”الكشف عن الملقى القبض عليهم واعلانهم للرأي العام لبيان حقيقة الصواريخ ومن يقف خلفها”.

وكانت المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بالصواريخ ليل الثلاثاء خلف أضرار عديدة.