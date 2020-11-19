رئاسة البرلمان: رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ليس من شأنه انقاض القوانين او الاعتراض عليها.

وقال الكعبي، في بيان إن “رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب”.

وأضاف، أن “مصادقته عليها اجراء بروتوكولي ليس إلا ، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية “.

يذكر ان انباء تحدثت عن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح التوقيع على قانون الاقتراض