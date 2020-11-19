اعتقال عنصر بارز في داعش جنوب الفلوجة

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الانبار، الخميس، باعتقال احد ابرز عناصر داعش الاجرامية جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر إن “قوة امنية من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة الحي الصناعي جنوبي مدينة الفلوجة، أسفرت عن اعتقال احد ابرز عناصر داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة”.

وأشار الى أن “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء “.