النائب حامد الموسوي : البرلمان سيحاسب حكومة الكاظمي اذا خالفت بنود قانون الاقتراض

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الخميس، ان مجلس النواب سيكون له موقف من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال خالفت بنود قانون الاقتراض الجديد.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “جميع فقرات قانون تمويل العجز المالي ملزمة للحكومة بالتنفيذ ودون ذلك سيكون للبرلمان موقف منها”، لافتا الى ان “مجلس النواب لن يسمح بتجاوز فقرات القانون من خلال التعامل مع اقليم كردستان بمنظور اخر”.

واضاف ان “مجلس النواب عليه ان يقف بوجه الحكومة كونها نهبت المال العام ولن تحل الازمة المالية”، مبينا ان “الاحزاب الكردية تحاول التنصل من الاتفاق مع بغداد بشأن تسليم الايرادات”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، السبت الماضي، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان ترليونين دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.