المالية النيابية: كردستان قدمت قوائم بمليون و250 الف موظف وعددهم لا يتجاوز ال600 الف

كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن تسليم حكومة اقليم كردستان ارقام مغايرة للأرقام الحقيقية ومضاعفة لعدد موظفيها، مبينة ان الاقليم سلم قوائم بمليون و250 الف موظف في وقت يبلغ عدد موظفيه 600 الف فقط .

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي في حديث صحفي ان “الحكومة المركزية طلبت من الاقليم قوائم بعدد موظفيه لتسليمها الى وزارة المالية”.

واضاف “حكومة الاقليم قدمت قوائم تشير الى ان عدد موظفيها يصل الى مليون و250 الف موظف”، مشيرا الى ان “الاعداد كاذبة وغير حقيقية الصحيحة هي 600 الف موظف”.

واوضح سعداوي ان “الخلل يكمن في الحكومة المركزية التي تخصص كل عام في الموازنة رواتب ليس بعدد الموظفين بل حصة من الموازنة بنسبة مئوية تاركة حكومة الاقليم تصرف كيف تشاء”.