النائب عن الفتح كريم عليوي يطالب الكاظمي بالتنحي عن رئاسة الوزراء

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي المحمداوي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنحي عن منصبه.

وقال عليوي وهو قيادي في منظمة بدر إن “موضوع جمع التواقيع النيابية مستمر لاستضافة رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان لامور عدة”،

مضيفا أن “الوضع الاقتصادي وتأخر رواتب الموظفين والنفط العراقي وكذلك عدم السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك ستكون أبرز الملفات”.

وأشار إلى أن “الكاظمي ليس لديه جدية في التعاطي ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق لأنه شخصية غير كفوءة وغير قادرة على إدارة العراق خلال الفترة الراهنة”، داعيا إياه الى “التنحي عن منصب رئاسة الوزراء للمجيئ بشخصية قوية أكثر قدرة على إدارة البلاد وانتشاله من ازماته”