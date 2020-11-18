اقتحام زور” شيخ بابا”.. مرتع اوكار داعش الارهابي في ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، بان قوة امنية مشتركة اقتحمت زور شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان” قوة امنية مشتركة اقتحمت من محوريين زور شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى بعد ساعات من توجيه الطائرات العراقية قصف مركز لاربع من اهم مضافات داعش الارهابي في عمق الزور”.

واضاف التميمي،ان” زور شيخ بابا تمثل اهم واخطر اوكار داعش الارهابي في ديالى نظرا لجغرافيتها المعقدة جدا التي تتميز بكثرة الاشجار والادغال والتي تمتد لعشرات الكليومترات على ضفاف نهر ديالى لافتا الى القوة ضبطت مضافة كبيرة تمثل خزين التنظيم من المواد الغذائية والعملية مستمرة في الوصول الى كل الاهداف المرسومة لها”.

وتابع،ان” انهاء وجود خلايا داعش في زور شيخ بابا سيؤمن نطاق زراعي كبير من البساتين والاراضي ويحمي 9 قرى محررة من اي هجمات ارهابية لافتا الى ان الحشد الشعبي على اتم الاستعداد لدعم اي جهد امني لتعقب خلايا داعش وانهاء وجودها في اي منطقة ضمن حدود ديالى”