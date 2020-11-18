الأخبار

اقتحام زور” شيخ بابا”.. مرتع اوكار داعش الارهابي في ديالى


كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، بان قوة امنية مشتركة اقتحمت زور شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان” قوة امنية مشتركة اقتحمت من محوريين زور شيخ بابا في اقصى شمال شرق ديالى بعد ساعات من توجيه الطائرات العراقية قصف مركز لاربع من اهم مضافات داعش الارهابي في عمق الزور”.

واضاف التميمي،ان” زور شيخ بابا تمثل اهم واخطر اوكار داعش الارهابي في ديالى نظرا لجغرافيتها المعقدة جدا التي تتميز بكثرة الاشجار والادغال والتي تمتد لعشرات الكليومترات على ضفاف نهر ديالى لافتا الى القوة ضبطت مضافة كبيرة تمثل خزين التنظيم من المواد الغذائية والعملية مستمرة في الوصول الى كل الاهداف المرسومة لها”.

وتابع،ان” انهاء وجود خلايا داعش في زور شيخ بابا سيؤمن نطاق زراعي كبير من البساتين والاراضي ويحمي 9 قرى محررة من اي هجمات ارهابية لافتا الى ان الحشد الشعبي على اتم الاستعداد لدعم اي جهد امني لتعقب خلايا داعش وانهاء وجودها في اي منطقة ضمن حدود ديالى”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم
اقتحام زور” شيخ بابا”.. مرتع اوكار داعش الارهابي في ديالى
مصدر: كردستان تطلب وساطة أمريكية لغرض موافقة بغداد على إرسال الأموال للإقليم
برلماني يُحمّل وزير النفط مسؤولية "الانهيار" المالي ويمهله شهراً
نواب في برلمان كردستان يطالبون باستضافة بارزاني لمعرفة تفاصيل بيع النفط إلى تركيا
الموقف الوبائي.. الصحة تسجّل 2349 إصابة جديدة بكورونا
شركتا ”فايزر“ و“بايونتيك تعلنان نجاح لقاحهما بنسبة 95% في علاج كورونا
الفتح: وزير الخارجية لم يرد على اسئلة البرلمان بشأن اخراج الامريكان منذ اسبوعين
مستشار عسكري سابق : الكاظمي سيفقد الكثير من الدعم الاميركي بعد رحيل ترامب
التركمان والشبك يحشدون للطعن بتقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك