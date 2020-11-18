شركتا ”فايزر“ و“بايونتيك تعلنان نجاح لقاحهما بنسبة 95% في علاج كورونا

أعلنت شركتا ”فايزر“ و“بايونتيك“، أن لقاحهما المشترك فعال بنسبة 95 % للوقاية من كوفيد-19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق.
وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي، اظهرت فاعلية ”تزيد عن 90 %“.
وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد-19 في مقابل 8 فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.
وستطلب فايزر ترخيصا من الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير لتسويق اللقاح ”في غضون أيام قليلة“.
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