الفتح: وزير الخارجية لم يرد على اسئلة البرلمان بشأن اخراج الامريكان منذ اسبوعين

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاربعاء، ان وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على اسئلة مجلس النواب منذ اسبوعين المتعلقة بخروج القوات الامريكية من البلاد.

وقال الموسوي في حديث صحفي ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الامريكية واضح وغير ممكن ان يتم تسويفه”،

لافتا الى ان “حكومة مصطفى الكاظمي او اي حكومة تأتي ملزمة بتطبيق القرار وعمل على انهاء الوجود الامريكي والاجنبي المنتهك للسيادة العراقية”.

واضاف ان “وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على اسئلة مجلس النواب منذ اسبوعين والتي تتعلق بنتائج التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية لاخراج قواتها من البلاد”، مطالبا “الحكومة باتخاذ موقف سريع وعاجل من الانتهاك الامريكي المستمر للسيادة العراقية عبر انهاء الوجود القتالي”.

واتهم النائب المستقل باسم الخشان، في وقت سابق، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم جديتها في اخراج القوات الامريكية وحفظ سيادة البلاد.

واكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، في وقت سابق ، ان الخروق الامريكية والتركية للسيادة العراقية لا تزال قائمة بسبب ضعف الحكومة.