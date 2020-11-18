مستشار عسكري سابق : الكاظمي سيفقد الكثير من الدعم الاميركي بعد رحيل ترامب

توقع المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاربعاء، فقدان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكثير من الدعم الاميركي بعد رحيل الرئيس الخاسر دونالد ترامب، مبينا ان تعويل الحكومة على بقاء ترامب تسبب في وصع العراق بموقف حرج.

وقال الاعسم في تصريح صحفي ان “الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من جاء ودعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حكمه ما يجعل خسارته مؤثرة على الدعم الاميركي للعراق”.

واضاف ان “التوجه الاميركي فور خسارة ترامب بحسب القوات من العراق وتخفيض التواجد الاميركي والتوتر مع ايران جميعها مؤشرات على فقدان الكاظمي للكثير من الدعم الاميركي”.

واشار الى ان “الرئيس المنتخب جوزيف بايدن لديه رؤية مختلفة تماما عن العراق ستنعكس على استقراره وعلاقته مع دول الجوار وحتى تشكيل حكوماته المقبلة”