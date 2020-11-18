نائب رئيس البرلمان يحدد خيارين للبرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية

حدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً أهمية وجودها في الفترة الحالية لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الكعبي في بيان إن “البرلمان أمامه خياران لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع”.

وأضاف ،أن “تشريع القانون سيكون مهماً جداً، لإعادة هيكلة هذه المؤسسة، التي تعنى بمشاركة عدد كبير من المعنيين بالشأن الدستوري والقانوني فيها، من قبل أعضائها”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق من قبل الحكومة والرئاسات الثلاث، على إجراء الانتخابات المبكرة، ولن تكون هناك انتخابات ما لم تكن هناك محكمة اتحادية”، مؤكداً “الأهمية لوجودها في الفترة الحالية أكثر”.