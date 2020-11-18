التربية بشأن العام الدراسي: سننتهي قريبا من تشذيب المناهج

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، انها تستهد للانتهاء من تشذيب المناهج الدراسية وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد (2020 ــ 2021)، مؤكدة سعيها لتكون عملية دراسة المناهج بطريقة مختصرة وسريعة.

وقال الوكيل الاداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية ان "المديرية العامة للمناهج بالوزارة تعمل على تكييف المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل (2020 ــ 2021) الذي من المؤمل انطلاقه في الـ 29 من الشهر الحالي".

واضاف ان "الخطة ستكون ملائمة لطريقة التدريس في التعليم المدمج المباشر والالكتروني"، مشيرا الى ان "عملية تكييف المناهج ستكون بصيغة علمية مدروسة ودقيقة، اذ ستكون كسلسلة متصلة بين المراحل الدراسية بالشكل المعتمد حاليا، كما ان الفصول التي تعد في كل مادة، ستكمل المرحلة الدراسية اللاحقة".

وتابع القيسي ان "الوزارة تسعى لتكون عملية دراسة المناهج بطريقة مختصرة وسريعة لتتماشى مع وضع البلاد الحالي في ظل جائحة كورونا"،

لافتا الى ان "الوزارة اقامت ورشة عمل بمجال الحاسوب وتعليم البرمجة الالكترونية بهدف نشر ثقافة الحاسوب وتعليم الاطفال ممن تتراوح اعمارهم بين 8 الى 13 سنة على البرمجة والحاسبات".