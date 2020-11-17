وزير الدفاع الامريكي: سحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة

اعلن وزير الدفاع الامريكي كريستوفر ميلر، الثلاثاء، ان سحب القوات الاميركية من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة، فيما اشار الى ان خفض القوات من 3200 إلى 2500.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي عقده اليوم "اننا سننفذ اوامر الرئيس ترامب بالانسحاب من العراق وافغانستان"، مبينا ان "سحب قواتنا من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة".

واضاف ان "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500"، مشيرا الى ان "خفض القوات في العراق وافغانستان اعتبارا من 15 كانون الثاني".

وتابع ان "قرار سحب القوات يؤكد على القيادة الشجاعة للرئيس ترامب".