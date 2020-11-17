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الصحة: رصدنا تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين في ترك الاجراءات الوقائية


اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن رصدها تهاون كبير جد من قبل المواطنين في ترك الاجراءات الوقائية، فيما اشارت الى ان الوباء مستمر بالانتشار في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان انه "في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصابات بشكل خطير في دول العالم حيث بلغ معدل عدد الاصابات اليومي في العالم اكثر من نصف مليون اصابة مما ادى الى اتخاذ اغلب البلدان لإجراءات مشددة وصارمة من حظر عام وغلق المرافق الحيوية وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين وخاصة الذين لا يرتدون الكمامات او يخرقون الاجراءات الوقائية الاخرى، رصدنا للاسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الاجراءات الوقائية جملة وتفصيلا، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية الى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرا على حياتهم".

واضافت "نكرر توصياتنا الى جميع المواطنين والتذكير أن الوباء مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار والمواقف اليومية لنسب الاصابة و اعداد الوفيات والحالات الحرجة شاهد على ذلك بسبب الاستهانة و التهاون بالاجراءات الوقائية"، مشيرة الى ان "كل المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات خلال الاسابيع القادمة نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة وهذا من شأنه ان يؤدي الى زيادة الوفيات لا سامح الله".

ودعت الوزارة "جميع المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام وتجنب التجمعات البشرية قدر الإمكان والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم الايدي باستمرار"،

مشيرة الى انه "تم توجيه فرقنا الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الاجراءات الوقائية تنفيذا للمادة ٤٦ من قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ التي تخول الوزير او من يخوله باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها".

وتابعت ان "الفرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين ولاسيما في المناطق ذات معدلات الإصابة العالية"، داعية "المواطنين للتعاون مع فرقنا الصحية التي تعمل على خدمتهم وضمان صحتهم".

وقدمت الوزارة "الشكر لوسائل الإعلام للتعاون معها وتكثيف البرامج التوعوية للوقاية من الوباء على مدار الساعة والتركيز على اهمية ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والاماكن المزدحمة وغسل وتعقيم الايدي باستمرار"، مثمنة "دور أبطال الجيش الابيض من ملاكاتنا كافة وهم صامدون في جبهاتهم لمقارعة هذا الوباء الخطير بتقديمهم افضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى مضحين بانفسهم في سبيل صحة المواطن الكريم".

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