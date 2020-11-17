الفتح: واشنطن تعول على الكاظمي ببقاء قواتها داخل العراق فترة أطول

اعتبر النائب عن كتلة بدر النيابية كريم جاهوش المحمداوي ، الثلاثاء ، أن واشنطن تعول على رئيس الوزراء بابقاء القوات الأمريكية فترة أطول في العراق .

وقال المحمداوي في حديث صحفي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تعول كثيرا على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتمرير المشاريع والقرارات الاستراتيجية التي تخدم الإدارة الأمريكية”.

وأضاف أن “الكاظمي لديه صداقة حميمة مع أمريكا وكذلك التأثير الأمريكي على الكاظمي مستمر”، مشيرا الى أن “الكاظمي ليس لديه الرغبة الجدية في التعامل مع ملف إخراج القوات الأمريكية “.

ولفت إلى أن “رئيس الوزراء يمتنع عن كشف النوايا الأمريكية تجاه العراق”،

واكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي ، في وقت سابق ، ان الخروق الامريكية والتركية للسيادة العراقية لا تزال قائمة بسبب ضعف الحكومة