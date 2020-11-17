السليمانية تفاوض بغداد بشكل منفرد..زعيم الاتحاد الوطني في زيارة قريبة لبغداد

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هاوكار الجاف أن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي سيزور العاصمة بغداد في الأيام المقبلة.

وقال الجاف في حديث صحفي إن “شيخ جنكي سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة الكتل والأحزاب السياسية في محاولة لإيجاد الحلول حول ملف رواتب الموظفين في الإقليم”.

وأضاف أن “زيارة شيخ جنكي هي إثبات على العمق الاستراتيجي لبغداد، وعدم الإنجرار وراء المزايدات السياسية والقومية، لآن ملف قوت المواطن لايحل إلا بالتفاهم والحوار وليس بالتصريحات والبيانات المتشنجة”