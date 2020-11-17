وزير الخارجية السابق: العراق لن يكون على سلم أولويات بايدن.. توجهوا لنائبته

رأى محمد علي الحكيم، الذي كان وزير الخارجية في عهد الحكومة السابقة، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، أن العراق لن يكون على سلم أولويات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فيما دعا إلى التوجه لنائبة بايدن.

الحكيم وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقع أن "العراق لن يكون على سلم اولويات حكومة الرئيس بايدن الجديدة في سنتها الأولى".

ودعا الحكيم، "الساسة العراقيين إلى اتخاذ خطوات واضحة، وهادئة، وغير متسرعة نحو واشنطن، والعمل مع من يقود ملف العراق: نائبة الرئيس أو الخارجية والتركيز على العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، وتهدئة المنطقة".