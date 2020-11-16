الأخبار

دعوة قضائية ضد سلام سميسم بسبب تصريحات عن رواتب أعضاء البرلمان


أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الاثنين، تحريك دعوى قضائية ضد “سلام سميسم” بشأن حديثها عن تسلم رواتب أعضاء المجلس.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان  إنها  “رصدت التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٠ وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الأخرى”.

وأضافت، أن “هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق المومأ اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل”.

واعتبرت أن ” مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التغيير: ديون الإقليم ذهبت لجيوب أحزاب السلطة ولم يستفد منها المواطن الكردي
الجبهة العراقية تكشف عن تحركات للفتح ودولة القانون لإقالة الحلبوسي وارتفاع التواقيع لـ130
الجبهة العراقية ترد على تصريحي نائبين حول اقالة الحلبوسي
دعوة قضائية ضد سلام سميسم بسبب تصريحات عن رواتب أعضاء البرلمان
قرار للكاظمي يثير حفيظة عرب كركوك: لانريد عودة الجرائم والانتهاكات
وزارة الخارجية العراقية تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
نائب: الحكومة توزع الرواتب كل 45 يوما وعليها مصارحة الشعب بحقيقة مايجري
اجتماع للرئاسات مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة حول الانتخابات
بعد مطاردة بين الأزقة .. القبض على عصابة مخدرات في بغداد
انباء عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 21 مدانين بالارهاب في سجن الناصرية المركزي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك