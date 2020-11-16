دعوة قضائية ضد سلام سميسم بسبب تصريحات عن رواتب أعضاء البرلمان

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الاثنين، تحريك دعوى قضائية ضد “سلام سميسم” بشأن حديثها عن تسلم رواتب أعضاء المجلس.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان إنها “رصدت التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٠ وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الأخرى”.

وأضافت، أن “هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق المومأ اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل”.

واعتبرت أن ” مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر”.