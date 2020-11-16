نائب: الحكومة توزع الرواتب كل 45 يوما وعليها مصارحة الشعب بحقيقة مايجري

بين النائب مضر خزعل، ان الحكومة أصبحت توزع الرواتب كل 40-45 يوما بعكس ماوعدت به في الفترة الماضية، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بمصارحة الشعب بحقيقة مايجري بشأن قدرتها على إدارة البلد من عدمها.

وقال خزعل في حديث صحفي ان “تصريحات الحكومة وتأكيداتها بشأن السيولة المالية غير مطابقة للواقع وتختلف كثيرا عن حقيقة مايعيشه العراق من ازمة مالية”.

وأضاف ان “الحكومة وقبل ستة اشهر من اليوم اكدت انها تمكنت من تجاوز الازمة المالية وتأمين الرواتب، في حين انها لم تدفع رواتب الموظفين في موعدها وخالفت ماوعدت به وأصبحت الرواتب تصرف كل 45 يوما”.

وشدد على ضرورة “خروج الحكومة بقول صريح ومفاتحة الشعب بحقيقة الأمور، وايضاح حقيقة قدرتها على إدارة البلد بالشكل الصحيح وتأمين الرواتب من عدمها في الفترة المقبلة”.