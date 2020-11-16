نائب: البصرة تصدر مليوني برميل نفط وحصتها الغازات السامة ولكردستان المنافع والواردات

اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، ان قانون الاقتراض لم يمس حقوق الشعب الكردي، مبينا ان البصرة تصدر مليوني و300 الف برميل ولكردستان منافعها ووارداتها.

وقال المياحي في حديث صحفي ، ان “جلسة المفاوضات على قانون الاقتراض استمرت 20 ساعة مع الاطراف الكردية لغرض اقناعهم من دون مساس حقوقهم ولم نصل معهم الى حل”.

واضاف ان “الكتل الكردية لم تنظر الى باقي محافظات العراق وانما لمصالحها فقط”، مشيرا الى ان “وصف تمرير القانون بالطعن للكرد غير منصف ولا يوجد اي غبن لحقوق الشعب الكردي لكن ادارة الاقليم غير شفافة”.

واوضح المياحي ان “البصرة تصدر مليوني و 300 الف برميل ولم تحصل الا على سوء الخدمات والغازات السامة ولكردستان منافعها ووارداتها ونفطها لاعلاقة لبغداد به ويريدون الاستيلاء على حصة من القرض”.