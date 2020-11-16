القبض على شخصين ابتزّا امرأة "إلكترونياً" في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على شخصين ابتزّا امرأة "إلكترونياً" في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود بلاغ من إحدى المواطنات عن طريق الخط الساخن (144) الخاص بوكالتنا بتعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل متهمين اثنين ومساومتها بدفع مبالغ مالية وكارتات شحن الموبايل، تم على الفور تشكيل فريق عمل فني مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم الجريمة الإلكترونية ومديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات تم القاء القبض عليهما في مركز محافظة ديالى بعد نصب كمين محكم لهما، ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بقيامهما بجريمتهما النكراء".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم "تم إيداعهما التوقيف لاستفراغ هواتفهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".