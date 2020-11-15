نائب كردي يكشف عن اعداد الموظفين الفضائيين في كردستان

طالب النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الأحد، بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان وربطها بالحكومة الاتحادية مباشرة، فيما كشف عن الأعداد الفضائية للموظفين في الإقليم.

وقال محمد في تصريح صحفي إنه “للتخلص من المشكلة الأزلية بقضية الفساد في اعداد الموظفين في الإقليم، فأنه يجب توطين الرواتب وربطها بوزارة المالية الاتحادية، بسبب الكم الكبير من الاعداد الفضائية”.

وأضاف أنه”يوجد أكثر من 320 ألف موظف فضائي داخل إقليم كردستان”، مبينا أن “غالبيتهم لأحزاب السلطة، وهؤلاء يشكلون ثقلا كبيرا على الموازنة المالية”.

وأشار إلى أن “أكثر المؤسسات التي فيها اعداد فضائية هي البيشمركة والأسايش والأجهزة الأمنية الأخرى، فضلا عن الدوائر الخدمية والتعليمية والجامعات”.