الأمن النيابية تتهم الكاظمي بــ”شرعنة” الوجود الأمريكي في العراق

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي ، الأحد ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعطاء الشرعية لوجود القوات الأمريكية في العراق.

وقال عليوي في تصريح صحفي إن “هناك اتهامات وجهت لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها لم تتعامل بجدية مع قرار مجلس النواب بسحب القوات الأمريكية من العراق”.

وأضاف أن “الكاظمي غير مبالي بمطالبة واشنطن بسحب قواتها من القواعد العسكرية في العراق”، مشيرا إلى أن “قرار البرلمان ماض ومطالباتنا مستمرة من أجل جدولة القوات الأمريكية وانسحابها من العراق بالكامل”.

وحمل عليوي رئيس الوزراء “مسؤولية عدم التعاطي مع ملف انسحاب القوات الامريكية”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيتخذ موقف أكثر وضوحا في الجلسات القادمة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق إن ملف تحقيق السيادة الكاملة يحظى بأهمية بالغة في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك إصرار لالزام الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق.