الحشد الشعبي يعلن بدء تطبيق اولى خطوات فرض القانون في “ابي صيدا”

أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاحد، عن بدء اولى خطوات فرض القانون في ناحية ابي صيدا شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في تصريح صحفي ،ان” اولى خطوات فرض القانون في ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) انطلقت من خلال جهد امني مشترك لقوات الجيش والتشكيلات الساندة لها عبر رفع كل السواتر والاسيجة التي اشنئتها العشائر خلال فترة النزاعات في الاشهر الماضية”.

واضاف التميمي،ان “جهدا هندسيا بدأ بفتح الطرق المغلقة بعد عودة الاستقرار الامني الى ابي صيدا مؤكدا بان هناك جهود اضافية لدعم امن الناحية بقوة ضاربة لتعزيز الامن الداخلي واعادة الامان والطمائنية للاهالي بعد فترة عصيبة مرت بها ابي صيدا بسبب تكرار النزاعات العشائرية”.

وعانت ابي صيدا في الاشهر الماضية من تكرار النزاعات العشائرية المحتدمة ما ادى الى سقوط ضحايا ونزوح العشرات من الاسر