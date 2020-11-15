الأمن الوطني يفكك خلية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاحد، عن تفكيك خلية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان إنه “بناءً على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً متوزعين في احياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية”.

وأضاف البيان، أنه “دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني ولاثبات الوجود، وقد جرى احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم