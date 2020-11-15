قرار قضائي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاحد، عن قبول القضاء العراقي الدعوى ضد شركات الهاتف النقال ورفض التجديد لها.

وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “القضاءُ العراقي قال قولته، اليوم، منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد”.

وكان النائب محمد شياع السوداني رفع في وقت سابق دعوى قضائية ضد التجديد لشركات الهاتف النقال حيث استمرت المرافعات عدة أسابيع قبل ان يحكم القضاء لصالح رفض التجديد.