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النزاهة الاتحاديَّة: تنفيذ أمر قبض لمدير عام تربية كركوك بتهمة الرشوة


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العامِّ لتربية كركوك، مُبيّنةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (١/٣٠٧) من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، أمر القبض الصادر بحق المدير العامّ لتربية كركوك بتهمة الرشوة".

وتابعت الدائرة، بحسب البيان، أن "موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل منح أحد المناصب (مسؤول قسم) في المديريَّة، وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه"،

مشيرة الى أن "المتهم سيق صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائياً، وقرَّر القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.

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النزاهة الاتحاديَّة: تنفيذ أمر قبض لمدير عام تربية كركوك بتهمة الرشوة
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