الأخبار

منظمة بدر تنعى احد رموزها في كربلاء


نعت منظمة بدر، الاحد، احد رموزها والذي وافاه الاجل في محافظة كربلاء مساء السبت، واصفة اياه بانه مجاهدا في مقارعة النظام السابق.

وقالت المنظمة في بيان ، "ببالغ الحزن و الأسى تنعى منظمة بدر بطلا من ابطال الجهاد وقامة شامخة من أبناء المقاومة ورمزاً من رموز التضحية والفداء فقيدها الرّاحل الحاج ( عبّاس الطائي -أبو أفنان- ) الذي وافاه الأجل عصر امس اليوم السبت ٢٠٢٠/١١/١٤ في كربلاء المقدّسة ، عن عمر ناهز الخامسة والستّين عاماً قضاها في الجهاد والمقاومة ، لم تثنهِ الصعاب عن مواصلة الدرب مهما كانت التضحيات ، فوجدناه قوي الإيمان ، صلب الإرادة ، مجاهدا في مقارعة النظام الدكتاتوري ، ومشاركاً في كل العمليات الجهادية التي نفذها إخوته البدريون ، وكان مقاوماً شديداً ضد الاحتلال الأمريكي البغيض مقدماً أبناءه شهداء في هذا الطريق".

واضافت، " نعم لقد كان الأخ أبو أفنان مصداقاً حياً للمؤمن الرسالي المقاوم في ثباته وفي بصيرته  محتسبا إلى الله في كل خطواته ، لم يضعف ولم ينكل ولم تأخذه في الله لومة لائم".

وتابعت، "وفي هذه المناسبة الأليمة نعزي عائلته الكريمة وكل رفاق دربه من البدريين ومن الإخوة الأحبة في كتائب الإمام علي عليه السلام ومن الإخوة الحشديين وعهداً منا سنمضي قدماً في  هذه المسيرة الجهادية لإكمال طريق الشهداء وتحقيق الأهداف المقدسة التي من أجلها ضحى الكثير من الإخوة أبناء الحركة الإسلامية رضوان الله عليهم ونسأل الله أن يسكن فقيدنا العزيز فسيح جنانه ويمن على جميع رفاق دربه بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يعلن بدء تطبيق اولى خطوات فرض القانون في “ابي صيدا”
قتل "ارهابي" وإصابة اخر أثناء قيامهما بزرع عبوة ناسفة على طريق كركوك – تكريت
الأمن الوطني يفكك خلية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً في نينوى
الحشد الشعبي يعلن اعتقال أكبر شبكة إرهابية في خانقين
نائب: حكومة كردستان تتحمل مسؤولية تعطيل رواتب موظفيها
قرار قضائي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف النقال
النزاهة الاتحاديَّة: تنفيذ أمر قبض لمدير عام تربية كركوك بتهمة الرشوة
منظمة بدر تنعى احد رموزها في كربلاء
الشيخ همام حمودي: هناك توجه شعبي كبير للمضي بالاتفاقية الصينية وعلى الحكومة حسم أمرها
بتغريدة مسيئة مستشار بارزاني يصف النواب العراقيين الذين صوتوا على قانون تمويل العجز المالي بأنهم (اجلاف )
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك