منظمة بدر تنعى احد رموزها في كربلاء

نعت منظمة بدر، الاحد، احد رموزها والذي وافاه الاجل في محافظة كربلاء مساء السبت، واصفة اياه بانه مجاهدا في مقارعة النظام السابق.

وقالت المنظمة في بيان ، "ببالغ الحزن و الأسى تنعى منظمة بدر بطلا من ابطال الجهاد وقامة شامخة من أبناء المقاومة ورمزاً من رموز التضحية والفداء فقيدها الرّاحل الحاج ( عبّاس الطائي -أبو أفنان- ) الذي وافاه الأجل عصر امس اليوم السبت ٢٠٢٠/١١/١٤ في كربلاء المقدّسة ، عن عمر ناهز الخامسة والستّين عاماً قضاها في الجهاد والمقاومة ، لم تثنهِ الصعاب عن مواصلة الدرب مهما كانت التضحيات ، فوجدناه قوي الإيمان ، صلب الإرادة ، مجاهدا في مقارعة النظام الدكتاتوري ، ومشاركاً في كل العمليات الجهادية التي نفذها إخوته البدريون ، وكان مقاوماً شديداً ضد الاحتلال الأمريكي البغيض مقدماً أبناءه شهداء في هذا الطريق".

واضافت، " نعم لقد كان الأخ أبو أفنان مصداقاً حياً للمؤمن الرسالي المقاوم في ثباته وفي بصيرته محتسبا إلى الله في كل خطواته ، لم يضعف ولم ينكل ولم تأخذه في الله لومة لائم".

وتابعت، "وفي هذه المناسبة الأليمة نعزي عائلته الكريمة وكل رفاق دربه من البدريين ومن الإخوة الأحبة في كتائب الإمام علي عليه السلام ومن الإخوة الحشديين وعهداً منا سنمضي قدماً في هذه المسيرة الجهادية لإكمال طريق الشهداء وتحقيق الأهداف المقدسة التي من أجلها ضحى الكثير من الإخوة أبناء الحركة الإسلامية رضوان الله عليهم ونسأل الله أن يسكن فقيدنا العزيز فسيح جنانه ويمن على جميع رفاق دربه بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".