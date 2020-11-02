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بانت الحقيقة ومن فمك ادينك ..... مستشار للكاظمي يقول ان عدد الضحايا منذ بداية التظاهرات 200 شخص


منذ ما يزيد عن السنة كان الذباب الالكتروني والجيوش الالكترونية التابعة للسفارات تطبل وتهول بعدد الذين سقطوا في التظاهرات بين قتيل وجريح حتى اوصلوا العدد الى 900 قتيل والاف الجرحى بحسب زعمهم 

ولكن الحقيقة بانت وهم اعترفوا بها وعلى قول المثل الشهير من فمك ادينك حيث خرج علينا مستشار رئيس الوزراء هشام داود ليدلي بتصريح لفضائية العربية التابعة لال سعود ويقول ان عدد ضحايا التظاهرات 200 شخصا  طبعا هذا العدد الإجمالي منهم قوات أمنية فضلا عن عشرة شهداء من رجال الحشد والمقاومة .

هؤلاء المستشارون الدجالون المنافقون نفسهم كانوا يروجون لكذبة الـ 700 ضحية و 900 ضحية ومئات الآلاف من الجرحى كذبا وزورا لإدامة التحشيد والتعبئة لإسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي لأهداف دنيوية خسيسة

نترككم مع هذا التصريح لداود  

 

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