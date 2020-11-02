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الشيخ جلال الدين الصغير : ‏لو بقي ترامب سيجر العالم للدمار ولو خسر فستتجه القوة الأمريكية الى التفتت والانهيار


تحدث القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير عن الانتخابات الامريكية التي ستجري يوم غد سيكون يوما فاصلا بين عهد ساد وعهد سيسدل ستارة هذه الغطرسة 

وقال سماحته في تغريدة له هل سنشهد غدا بداية النهاية المحتومة لأوج الاستكبار العالمي

‏مكروا كثيراً وقد أنذرهم الله بأنه سيمكر بهم ومكره مكرُ شديد المحال.

واضاف ‏ما اعتقده والله العالم ان يوم غد سيحيق المكر السيء بأهله وسيكون يوماً فاصلاً بين عهد ساد وظلم وتغطرس، وعهد سيسدل ستارة هذه الغطرسة وسينهي واقع الجبروت

وفي تغريدة اخرى له قال سماحته ان أشد المكر الإلهي ما يكون بأيدي نفس القوى الظالمة، فهم كحافر البئر لغيره، يحفره فيقع هو فيه.

‏لو بقي ترامب سيجر العالم للدمار. ‏ولو خسر ترامب فستتجه القوة الأمريكية الى التفتت والانهيار بعد ان يطمع بها الاخرين.

‏وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً؟

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الشيخ جلال الدين الصغير : ‏لو بقي ترامب سيجر العالم للدمار ولو خسر فستتجه القوة الأمريكية الى التفتت والانهيار
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