وزير الاعمار والاسكان السابق : عادل عبد المهدي كان اكثر الاشخاص تعاطفا مع المتظاهرين

أكد وزير الاعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، أنه يجزم ببراءة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الأخير كان أكثر الأشخاص تعاطفا مع المتظاهرين.

وقال ريكاني في حوار “اجزم أن الحكومة السابقة لم تتلطخ يدها بدماء المتظاهرين”، مبينا أن “اكثر شخص تعاطف مع المتظاهرين واحتوى التظاهرات هو عبد المهدي”.

وأضاف ريكاني ، أن “جهات خارج القانون واخرى قد تكون من داخل الدولة قتلت المتظاهرين”، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة تفاجئت من عدائية المتظاهرين والتصعيد الذي حصل”.

ولفت إلى أن “المتظاهرين لم يطالبوا بتغيير عبد المهدي و حكومته وانما طالبوا بتغيير الاليات التي عمرها 17 عاما”، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة حققت عدة إنجازات من بينها خفض الدين العام وتسليم الحكومة خزينة فيها 1.1 مليار دولار”.