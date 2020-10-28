لتجاوزه السن القانوني.. انهاء تكليف خالد العبيدي من وكالة جهاز المخابرات ومصدر يتحدث عن خلافات مع الكاظمي

أفاد مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، بإنهاء تكليف خالد العبيدي من وكالة جهاز المخابرات لتجاوزه السن القانوني.

وقال المصدر إنه "بسبب تجاوز خالد العبيدي السن القانوني، تقرر إنهاء تكليفه من منصب وكيل جهاز المخابرات ".

وأضاف أنه "تم إرجاع العبيدي نائباً إلى مجلس النواب".

فيما قال مصدر مطلع ان انهاء تكليفه جاء نتيجة خلافات بين الكاظمي والعبيدي حسب الظاهر لكون الاخير قد تم تعيينه قبل شهرين ومساءلة عمره هي عذر سيما وان السياسيين في العراق الذين تسلموا مناصب مهمة وحساسة لا يمنعهم عامل السن ما داموا متفاهمين مع بعضهم ومثال على ذلك مدحت المحمود الذي ناهز عمره على الثمانين ولكنه لم يقال او تنهى خدماته فكيف تنهى خدماته وهو يحمل فرمان امريكي من قبل بريمر