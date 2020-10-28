الشيخ جلال الدين الصغير : لا معنى لمن يريد الاحتفاء بمولد الرسول الاعظم وهو لا يقاطع البضائع الفرنسية فهي اضعف الايمان

اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير انه لا معنى لمن يريد الاحتفاء بمولد الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم وهو لا يقاطع البضائع الفرنسية مضيفا انها اضعف الايمان

وسماحته في تغريدة على تويتر اطلعت وكالة انباء براثا عليها أيام المولد النبوي الشريف على الابواب، وفي الوقت الذي أجد أهمية خاصة في هذه السنة للاحتفاء بالمولد الشريف،

واضاف غير إنني أعتقد أن الوقوف بحزم ضد الاهانة الفرنسية اعظم وأولى من كل واجب، ولا معنى لمن يريد الاحتفاء وهو لا يقاطع البضائع الفرنسية، فالمقاطعة هي اضعف الايمان.